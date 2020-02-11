Международный Банк Азербайджана продолжает укреплять свой кадровый потенциал с целью успешного осуществления стратегического плана развития. Нихат Шенюва назначен на пост главного информационного администратора Банка.

Нихат Шенюва, родившийся в 1977 году, в 2000 году окончил Эгейский университет в Турции по специальности "Компьютерная инженерия". В 2009 году он получил степень MBA в Университете Эдитепе.

С 2002 по 2011 год он занимал различные должности в Yapi Kredi Bank, а в 2011-2016 годах - в Yapi Kredi Bank в Азербайджане. Он занимал пост руководителя департамента информационных технологий Банка, а после Генерального директора по ИТ.

До прихода в Международный Банк Азербайджана он руководил программами ИТ и цифровой трансформации в дочерних структурах Yapi Kredi Bank, банках Yapi Kredi Bank Азербайджан, Yapi Kredi Bank Нидерланды, Yapi Kredi Bank Мальта, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Asset Management.

Одной из основных целей, поставленных перед Международным Банком Азербайджана до 2022 года, является расширение использования инновационных решений и формирование передового цифрового опыта. В настоящее время Банк реализует последовательные проекты в этой области. Нихат Шенюва будет руководить процессами ИТ и цифровой трансформации в Международном Банке Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.