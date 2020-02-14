Объем грузов, перевезенных по азербайджанскому участку коридора Европа-Кавказ-Азия в 2019 году, составил 52,76 миллиона тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчетные данные государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2019 году грузооборот в стране составил 11,15 миллиона тонно-километров, что на 0,2 процента больше по сравнению с 2018 годом.

При этом, как следует из отчета госкомитета по статистике, 34,6 тысяч тонн или 65,6 процента от всех грузов было перевезено посредством автомобильного транспорта; около 13,3 тысячи тонн или чуть более четверти от всех грузов было перевезено посредством железнодорожного транспорта, а 4,8 тысячи тонн или 9,1 процента - морским путем.

Помимо этого, в отчете госкомстата отмечается, что около 8,1 тысячи тонн или 15,3 процента от всех грузов относятся к транзитному грузу.