Стоимость нефти марки Brent в четверг упала ниже 52 долларов за баррель, что произошло впервые с декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 06.31 по бакинскому времени цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,52%, до 51,99 доллара за баррель.