https://news.day.az/economy/1212992.html "АЖД" возвращает деньги за приобретенные билеты - ФОТО
"АЖД" возвращает деньги за приобретенные билеты - ФОТО
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" полностью возвращает деньги за билеты, приобретенные на поезд Баку-Тбилиси-Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО.
Как отметили в АО, процесс возврата денег идет нормально: "Как сообщалось ранее, пассажирский поезд Баку-Тбилис-Баку доходит до станции Беюк Кясик и возвращается в Баку в связи с тем, что с 00:00 часов 14 марта на 10 дней приостановлено все транспортное сообщение между Азербайджаном и Грузией. Расписание поезда на территории Азербайджана не изменилось".
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