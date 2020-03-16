"АЖД" возвращает деньги за приобретенные билеты

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" полностью возвращает деньги за билеты, приобретенные на поезд Баку-Тбилиси-Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Как отметили в АО, процесс возврата денег идет нормально: "Как сообщалось ранее, пассажирский поезд Баку-Тбилис-Баку доходит до станции Беюк Кясик и возвращается в Баку в связи с тем, что с 00:00 часов 14 марта на 10 дней приостановлено все транспортное сообщение между Азербайджаном и Грузией. Расписание поезда на территории Азербайджана не изменилось".