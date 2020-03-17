Очередной социальный проект от "Azersun Holding"

"Azersun Holding", реализующий крупные проекты в различных сферах жизни страны, реализовал очередной социальный проект.

Так, в поддержку мер борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), зарегистрированной в Азербайджане и ставшей пандемией во всем мире, сотрудники "Azersun Holding" посетили дома пожилых людей, входящих в группу риска и граждан, страдающих различными заболеваниями. Соотечественники, проживающие в Масазыре и прилегающих поселках, получили праздничные подарки из продуктов, производимых Группой компаний. Проект был реализован с целью предотвращения выхода пожилых и больных за пределы своих домов, тем самым снижая риск заражения вирусом.

Следует отметить, что все производственные предприятия, команды продаж, действующие при "Azersun Holding", а также розничные сети, входящие в Группу Компаний, работают в полную силу.