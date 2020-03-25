https://news.day.az/economy/1216033.html AZAL будет бесплатно перевозить грузы из Баку в Нахчыван
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
AZAL будет бесплатно перевозить грузы из Баку в Нахчыван
В рамках мероприятий, проводимых совместно с Оперативным штабом при Кабинете министров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), "Азербайджанские Авиалинии" будут перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку в приоритетном порядке и на безвозмездной основе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
Отметим, что все структуры ЗАО AZAL продолжают работать в усиленном режиме и в тесном контакте с правительственными структурами.
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