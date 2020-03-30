VISA: Азербайджан является одним из самых открытых к инновациям финансовых рынков

Азербайджан является одним из самых открытых к инновациям финансовых рынков.

Об этом сообщила Trend региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош, передает Day.Az.

По словом Дорош, с одной стороны такая открытость азербайджанского рынка обусловлена тем, что потребители в принципе открыты к инновациям, им интересно пробовать новые платежные инструменты. С другой - позитивное влияние регуляторов: Центральный Банк (ЦБА), Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) - технологически продвинутые структуры с четким пониманием того, насколько важным для страны является внедрение безналичных платежей.

Еще одно подтверждение этому - первый Visa Cashless Форум в Азербайджане, который состоялся в стране при их активном участии и поддержке и собрал всех ключевых игроков рынка.

Дорош отметила, что Visa активно и плодотворно сотрудничает с регуляторами над реализацией текущей программы, цель которой - рост количества и объемов безналичных платежей.

"Visa работает над тем, чтобы максимально увеличивать объем безналичных платежей. Для достижения этой цели мы используем различные инструменты и подходы, начиная с внедрения технологий, таких как бесконтактные платежи, сервис токенизации, заканчивая различными маркетинговыми инициативами и кампаниями лояльности. Все это работает на то, чтобы увеличивалось количество безналичных платежей - таким образом мы помогаем государству развивать безналичную экономику" - рассказала региональный менеджер Visa на Кавказе.

"Мы являемся активными партнёрами банков, ЦБА, ЦАЭРКА и других ключевых игроков финансового рынка Азербайджана. Обладая глобальной экспертизой и многолетним опытом в сфере платежей, мы делимся информацией о новых технологиях и трендах развития цифровых платежей, и предоставляем наши технологии, тем самым помогая создателям госпрограммы формировать ее максимально отвечающей современным реалиям цифровой сферы" - также прокомментировала Дорош.

Она отметила, что вовлечение как можно большего числа потребителей в платежную экосистему и предоставление им быстрых, удобных и безопасных платежных решений, будь то платежная карта, или другой платежный инструмент - одна из основных задач компании Visa в Азербайджане. Оcобое внимание Visa уделяет развитию бесконтактных платежей, включая мобильные платежи, и дальнейшее внедрение проектов по токенизации.

"Именно токенизация и мобильные платежи способствуют цифровизации сектора. Помимо этого, мы работаем над внедрением технологии Visa Tap to Phone, которая позволяет превратить любой смартфон на основе операционной системы Андроид с функционалом NFC в терминал для приема бесконтактных платежей, тем самым помочь малым и средним предприятиям начать принимать бесконтактные платежи, просто используя для этого телефон, и значительно расширить сеть приема платежей в стране", - сказала региональный менеджер Visa на Кавказе.

Отметив, что все технологии делятся на эволюционные и революционные, и поместив технологию Visa Tap to Phone в корзину к последним, Дорош подчеркнула, что данная инновация позволяет качественно изменить подход банков и торгово-сервисных предприятий к развитию сети приема карт в оплате, особенно на фоне того, что сегодня для многих небольших предприятий или частных торговцев, использование POS-терминалов может быть не выгодным и не самоокупаемым.

"Мы очень гордимся, когда говорим о Visa Tap to Phone, так как мы - первая компания, которая начала тестирование этой технологии в регионе. Пилотные проекты уже запущены в Украине, Беларуси, Казахстане и Грузии. Мы активно сотрудничаем с банками Азербайджана в этом направлении. Однако, чтобы технология действительно повлияла на ландшафт приема карт к оплате, необходимо, чтобы достаточное количество банков предлагали ее бизнесу, и мы очень рады, что многие банки проявляют высокий интерес внедрению этой технологии" - подытожила Дорош.