https://news.day.az/economy/1217974.html Микаил Джаббаров: Завтра будет объявлена суть налоговых льгот и уступок - ВИДЕО
Микаил Джаббаров: Завтра будет объявлена суть налоговых льгот и уступок - ВИДЕО
С завтрашнего дня будет доведена до общества суть налоговых льгот и уступок.
Об этом, как передает Trend, в интервью азербайджанскому телевидению заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре