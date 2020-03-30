Микаил Джаббаров: Завтра будет объявлена суть налоговых льгот и уступок

С завтрашнего дня будет доведена до общества суть налоговых льгот и уступок.

Об этом, как передает Trend, в интервью азербайджанскому телевидению заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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