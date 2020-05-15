Азербайджан вовремя сделал ставку на развитие собственного производства

Разумная оценка руководством Азербайджана будущей цены на нефть, а также имеющийся объем запасов валюты резко повышают степень готовности Азербайджана к преодолению нынешнего нефтяного кризиса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский эксперт, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Эксперт полагает, что после некоторого спада в темпах роста экономики в начале 2020 года, Азербайджан сможет наверстать упущенное: "Основные предпосылки к этому заключаются в том, что у страны имеются индустриальная инфраструктура и независимый агрокомплекс, возможность сбыта сельхозпродукции в России, рост населения с возможностью заработка за рубежом, а самое главное - независимая внешняя политика руководства и достаточно высокая степень авторитета высшей власти. Руководство Азербайджана способно обеспечить контроль за сверхдоходами сырьевиков, а также, в принципе, осуществить - в случае необходимости - модернизацию национальных предприятий".

Лепехин отметил, что в России ситуация несколько иная: "Нефтяная и газовая отрасли находятся в зависимости от внешних потребителей, транзитных государств и решений международных судов. В этой ситуации преодоление экономической катастрофы, а именно это мы наблюдаем сегодня на фоне пандемии коронавируса, становится крайне проблематичным".

Эксперт считает, что нынешний мировой экономический кризис касается всех стран с высокой степенью индустриализации, поскольку у него три основных составляющих: перепроизводство товаров массового спроса, перепроизводство углеводородов и перепроизводство денег: "Итоги кризиса подводить еще рано, но уже ясно одно: в наибольшей степени он коснется тех стран, в которых имеется перекос в сторону одной из трех составляющих кризиса. В США сегодня перекос в сторону эмиссии денег, в Китае имеется перепроизводство товаров массового спроса, а в России, Саудовской Аравии и Венесуэле - перепроизводство энергоносителей. В наименьшей степени пострадают страны со сбалансированной экономикой, вроде Германии или Австрии, страны с высокой долей натурального хозяйства (Индия, Вьетнам, страны Африки и др.), страны-рантье, вроде Швейцарии и страны с суверенной национальной валютой, вроде Великобритании или Японии. В России экономика пострадает больше, чем где-либо, по причине серьезного перекоса в сторону экспорта углеводородов. Перекос в эту сторону особенно страшен на фоне резкого падения мировой цены на нефть и газ. В России сегодня именно такой случай. В отличии, например, от Азербайджана, где Президент страны заблаговременно провозгласил курс на развитие собственной производящей экономики. Словом, проблема не в том, нефтедобывающая та или иная страна или нет, а в том, как используются в ней нефтяные доходы".

В Азербайджане, по мнению Лепехина, падение мировой цены на нефть может побудить перезапустить экономику: "Для этого, повторю, в стране имеются соответствующие предпосылки. К тому же Азербайджан был готов к нефтяным катаклизмам, учитывая тот факт, что руководство страны заложило в бюджете цену на нефть ниже прошлогоднего уровня, и у Азербайджана достаточно валютных резервов на случай шоков. Разумная оценка руководством страны будущей цены на нефть, а также имеющийся объем запасов валюты резко повышают степень готовности Азербайджана к преодолению нынешнего нефтяного кризиса".

На вопрос о том, стала ли причиной значительного снижения цен на нефть паника в связи с распространением коронавируса, эксперт сказал, что эти две проблемы взаимосвязаны: "Сначала конкретными силами был запущен массовый психоз вокруг пандемии коронавируса как способа предотвратить победу Трампа на президентских выборах в США и триггера будущей перезагрузки всей западной экономики, а поскольку этого оказалось явно недостаточно - был запущен проект обрушения мировой цены на нефть. Некоторые эксперты полагают, что летом этого года возможен запуск дополнительного триггера в виде очередного вируса, военного конфликта или чего-то еще".

Лепехин отмечает, что в любом кризисе выигрывает тот, кто владеет инсайдерской информацией: "А такой информацией, как правило, владеет дуумвират ключевых финансовых воротил и связанных с ними западных спецслужб. Как примеры - Джордж Сорос, который сделал своё состояние на инсайдерской информации от американских спецслужб. В принципе, в результате кризиса могут выиграть и те, кто предвидит кризисы и пользуется ими для того, чтобы освоить новые технологии и открывающиеся в период кризиса возможности".

В заключение эксперт сказал, что если Азербайджан сохранит значительные объемы внешней торговли, а также рост несырьевых секторов национальной экономики, то сможет защититься от негативных последствий кризиса: "Азербайджан должен развивать несырьевые сектора экономики, и это основная гарантия страны от нефтяных и иных кризисов. Что касается объемов внешней торговли, то рост этих объемов - важнейшее условие экономического роста. В любом случае, внешняя торговля не должна сводиться исключительно к экспорту углеводородов. Напротив, чем меньший объем в общем объеме экспорта занимает сырье, тем лучше для страны".