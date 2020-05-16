Кабмин изменил критерии присвоения статуса субъектов предпринимательства

Кабинет Министров внес изменения в "Критерии разделения на субъекты микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, до сих пор при определении критериев новых субъектов предпринимательства учитывался показатель численности работников, установленный в течение 1 года с даты их государственной регистрации или постановки на налоговый учет.

В соответствии с изменением, в дальнейшем присвоение новым субъектам предпринимательства статуса микро-, средних, малых или крупных субъектов предпринимательства будет осуществляться в период со дня их государственной регистрации или принятия на налоговый учет до конца отчетного года в случае определения показателя прибыли по нарастающему итогу на основании показателя прибыли, а если показатель прибыли не установлен, то на основании числа работников.

На основании отчетов, представляемых по итогам календарного года, охватывающего период со дня государственной регистрации или постановки на налоговый учет этих субъектов предпринимательства до конца отчетного года, будут уточнены прибыль и среднее число работников, и разбиение налогоплательщика по критериям будет проведено повторно с учетом самого высокого из них.