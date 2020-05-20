Азербайджанец назначен на высокую должность в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Азера Талыбова от должности заместителя министра экономического развития РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно распоряжению, Талыбов освобожден от должности замминистра по собственной просьбе.

Источник в Минэкономразвития сообщил Интерфакс, что Талыбов возглавит входящий в структуру Российского экспортного цента Росэксимбанк, главной задачей которого является поддержка и развитие российского экспорта, передает Day.Az.

Талыбов занимал в Минэкономразвития должность заместителя министра с января 2017 года, курируя в разное время, в том числе, и ряд внешнеэкономических направлений. С 2013 по 2017 годы Талыбов возглавлял секретариат председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а до этого работал ее помощником, когда Набиуллина возглавляла еще Минэкономразвития.