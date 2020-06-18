По Баку-Тбилиси-Карс начали перевозить новые виды грузов

"Дочерняя" компания "Азербайджанских железных дорог" - ООО ADY Express - начала транспортировку новых видов грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Компания начала грузоперевозки из Турции в различные регионы Азербайджана.

ADY Express совместно с турецкими и грузинскими партнерами начала транспортировать сталь, пластмассовые трубы и бетонные опоры из Турции в Азербайджан.

250 тонн стальных труб в 26 полувагонах были перевезены по БТК из Турции в Гянджу, 100 тонн пластмассовых труб на 11 платформах были поставлены из Турции в Шамкир, 600 тонн бетонных опор на 10 полувагонах доставлены из Турции на Абшерон.

Поставки (транзит) всех грузов было организованы за 3 дня. Грузы были доставлены из Турции на станцию Ахалкалаки (Грузия) и после замены вагонных тележек отправлены в Азербайджан.

Отметим, что перевозки этих грузов по БТК будут продолжительными. Таким образом, возможности, созданные на этом ж/д маршруте для грузоотправителей для поставки продукции делают транспортировку грузов удобной, быстрой и безопасной.