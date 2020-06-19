Инфляция в Азербайджане останется в рамках целевого диапазона

Согласно дополнению к обнародованному прогнозу Азиатского Банка Развития (АБР) на ближайшие два года, индекс роста продовольственных цен в Азербайджане в 2020 году составит 2,8 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет банка.

По предварительным оценкам АБР, инфляция в Азербайджане в 2019 году выросла незначительно - на 2,6 процента.

Прогнозируемый уровень инфляции для Центральной Азии и Южного Кавказа в целом пересмотрен от 7,6 до восьми процентов в 2020 году и с 6,3 до 6,6 процентов в 2021 год, но с заметной корректировкой для экономик отдельных стран.

"На фоне этих событий мы ожидаем, что инфляция в Азербайджане составит 2,8 процента в 2020 году и 3,5 процента в 2021 году", - отмечается в отчете.

Напомним, что согласно официальной статистике, в марте годовая инфляция в Азербайджане составила 3,3 процента. Также, за последние 12 месяцев инфляция составила шесть процентов на продукты питания, 1,2 процента на непродовольственные товары и 1,2 процента на услуги.

Целевой диапазон инфляции, установленный Центральным банком страны, составляет 4 ± 2 процента.