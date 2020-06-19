Азербайджан и Индия готовят проекты и бизнес-миссии в сфере ИКТ

Основной темой обсуждения для азербайджанских и индийских предпринимателей в рамках двустороннего сотрудничества на сегодняшний день является создание цифровой платформы.

Об этом сказала Trend руководитель пресс-службы Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) Ильхама Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, разрабатывается план создания цифровой платформы, на которой могут быть размещены наименования продуктов сельскохозяйственного производства, фармацевтики, консалтинга, ИТ и услуг для сотрудничества индийских и азербайджанских компаний.

"Создание цифровой платформы сыграет важную роль в деятельности предпринимателей Азербайджана и Индии. В период пандемии деловые контакты с индийскими партнерами проводятся в онлайн-режиме",- подчеркнула она.

Абдуллаева отметила, что также обсуждается вопрос об организации бизнес-миссий и выставок в период постпандемии. Азербайджан и Индия имеют большой потенциал сотрудничества в указанных сферах, в частности, в сферах туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, услуг, консалтинга, ИТ. Странам необходимо разработать дорожную карту сотрудничества в постпандемический период.

НКОПА была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.