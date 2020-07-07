Товарооборот между Азербайджаном и ЕС увеличится благодаря TAP

Азербайджанский газ позволит увеличить двустороннюю торговлю между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном, когда начнутся поставки на европейские рынки в конце 2020 года после завершения проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Говоря о текущем состоянии двусторонней торговли, Янкаускас отметил, что торговля между Европейским союзом и Азербайджаном сократилась на 29 процентов в период с января по апрель 2020 года, в основном из-за снижения мировых цен на нефть.

"Глобальный спрос на нефть и газ рухнул из-за введенных ограничений на поездки и социального дистанцирования в связи с пандемией коронавирусом и еще более усилившихся ценовых войн на нефтяном рынке. Другие торговые потоки в принципе не зависят от закрытия границ. Товары могут свободно перемещаться, поэтому мы не предвидим других крупных сбоев", - отметил посол.

По словам Янкаускаса, очевидно, что из-за COVID-19 все страны сталкиваются со значительными проблемами, и это отражается в снижении спроса.

"В этом отношении торговые потоки будут зависеть от спроса. Еще одна область, на которую негативно влияет коронавирус - это сфера услуг, например, туризм", - добавил он.

Янкаускас выразил надежду, что с улучшением эпидемиологической ситуации в Азербайджане международные рейсы возобновятся, с соблюдением строгих правил безопасности и гигиены.

"Можно еще раз рассмотреть авиационное соглашение [между ЕС и Азербайджаном], которое могло бы быть очень полезным для привлечения большего количества туристов из стран ЕС", - отметил он.

Янкаускас отметил, что помимо традиционных областей, таких как нефть и газ, а также транспорт и логистика, важными областями сотрудничества являются инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности, образование и профессиональное обучение, а также диверсификация здравоохранения и экономики, что станет очень важным в мире в постпандемический период.

"Я также считаю, что контакты между людьми, сотрудничество в сфере гражданского общества позволят нам лучше узнать друг друга, избежать вводящих в заблуждение стереотипов и укрепить доверие и устойчивость в наших отношениях", - отметил посол.