Азербайджан реализует дорожный проект в Сербии

Азербайджанская строительная компания реализует крупный проект в Сербии, предусматривающий строительство дорог и сопутствующей дорожной инфраструктуры.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в азербайджанской строительной компании AzVIRT.

По счету это уже второй проект дорожного строительства в этой стране. На сегодняшний день начат второй этап реконструкции проекта в Европе.

Прект стоимостью 207 миллионов евро финансируется одним из крупных китайских банков, в его реализации участвуют, в том числе, китайские специалисты. Планируется его завершение в следующем году.

Предыдущий крупный проект, реализованный азербайджанской компанией в Сербии завершился в начале 2019 года.

Компания AzVIRT является одним из известных подрядчиков дорожного строительства в Азербайджане и занимается строительством дорог, взлетно-посадочных полос, аэропортов.

Помимо строительства и проектирования дорог и крупных объектов, компания также производит строительные материалы, в том числе асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, активированный минеральный порошок.