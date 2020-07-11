https://news.day.az/economy/1252630.html "Турецкие Авиалинии" увеличивают число полетов в Азербайджан
"Турецкие Авиалинии" увеличивают число полетов в Азербайджан
Авиакомпания Турецкие Авиалинии" (Türk Hava Yolları) увеличивает количество полетов между Азербайджаном и Турцией, сообщили в субботу Trend в авиакомпании, передает Day.Az.
Начиная с 14 июля будут выполняться четыре рейса в неделю, в следующем порядке:
Вторник - Стамбул-Баку ( 01:05) и Баку-Стамбул (07:35)
Среда - Стамбул-Баку (06:45) и Баку-Стамбул (12:05)
Пятница - Стамбул-Баку (06:45) и Баку-Стамбул (12:05)
Суббота - Стамбул-Баку (01:05) и Баку-Стамбул (07:35).
Билеты скоро будут в продаже на www.turkishairlines.com
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