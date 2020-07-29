SOCAR может подтвердить новый стратегический план развития в сентябре
Завершение подготовки нового стратегического плана развития азербайджанской госкомпании SOCAR, который будет охватывать период до 2035 года, предусмотрено до сентября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на онлайн-встрече в SOCAR на тему управления человеческими (ЧР) ресурсами, сказал вице-президент SOCAR Халик Мамедов.
По его словам, разработку нового стратегического плана развития осуществляет консалтинговая компания McKinsey.
"В течении 10 лет мы смогли оцифровать почти все данные компании и сегодня ощутим результат", - заявил он.
По его словам, изменения в нефтегазовой сфере и новые требования времени ставят перед энергокомпаниями новые цели. SOCAR также будет развивать свою деятельность в области химии, разведки, добычи, цифровых технологий и искусственного интеллекта в рамках новой стратегии развития.
"Нами также реализован пилотный проект использования искусственного интеллекта в бурении скважин и на этом компания не собирается останавливаться и продолжит развиваться в этой области", - подытожил Мамедов.
История развития нефтяной индустрии Азербайджана берет свое начало с 1847 года, когда нефть стала добываться из скважин, пробуренных механическим способом. Благодаря нефтяной стратегии, Азербайджан стал первым государством, освоившим огромный энергетический потенциал Каспийского моря и сформировавшим качественно новую экономическую модель развития региона. В настоящее время Азербайджан стал одним из нефтяных центров мира.
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