Азербайджан продолжает экспортировать высокие технологии

Несмотря на пандемию COVID-19 и последующий режим карантина во многих странах мира, азербайджанская высокотехнологичная продукция продолжает пользоваться спросом на международном рынке,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исполнительный директор Консорциума по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) Фарид Кязимов.

По его словам, сегмент высоких технологий имеет специфику и говорить о чисто "физическом экспорте" продукции не приходится.

"В настоящее время программными решениями членов AZINNEX пользуются более чем 20 стран мира. Но конечно же коронавирус негативно повлиял на развитие сотрудничества, так как многие переговоры пришлось отложить. Для наращивания экспорта представители азербайджанских IT-компаний регулярно посещали разные страны для ведения переговоров, что сейчас конечно же затруднительно", - сказал он.

Напомним, что в 2019 году Консорциум экспорта инноваций Азербайджана и Центр электронного правительства при Национальном агентстве по проектному управлению при президенте Узбекистана подписали Меморандум о намерениях, который предполагает широкий спектр сотрудничества в области электронного правительства. В 2020 году планируется расширить сотрудничество и совместную работу по развитию электронного правительства в Узбекистане.