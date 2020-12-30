Спрос на ноты ЦБА значительно превысил предложение
На Бакинской фондовой бирже 30 декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов со сроком обращения 29 дней, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на биржу.
Сообщается, что в ходе аукциона 16 инвесторами были представлены 26 заказов в ценовом диапазоне от 99,52 маната (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).
Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,55 маната (5,76 процента), а средневзвешенная цена - 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 847,34 миллиона манатов, тем самым превысив предложение более чем в четыре раза.
Дата погашения - 27 января 2021 года.
Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.
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