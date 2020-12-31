Азербайджан сократил импорт продукции

В январе-ноябре 2020 года Азербайджан импортировал продукцию на общую сумму 9,685 миллиарда манатов США, что на 21,7 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Доля госсектора в январе-ноябре в импорте составила 1,635 миллиарда долларов, что составляет около 16,89 процента от всего объема. Доля частного сектора - 7,139 миллиарда долларов, или 73,71 процента от всего объема. На долю физических лиц пришлись 910,635 миллиона долларов, или 9,4 процента.

Азербайджан провел внешнеторговые операции со 183 странами - партнерами. Больше всего за отчетный период Азербайджан импортировал механизмы, электроинструменты, оборудование и его запчасти, наземные транспортные средства, кроме железнодорожных и трамвайных транспортных средств, а также их части и принадлежности, черные металлы и продукцию из них.