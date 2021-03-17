Россия будет поставлять газ в Армению через Азербайджан

Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газпром экспорт".



"Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана", - сообщает компания.

"Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", - отмечает "Газпром экспорт".