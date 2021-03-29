Новшество касательно зарегистрированных за границей автомобилей

Премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в решение "Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением внесено изменение в классификацию бюджетных доходов Азербайджанской Республики.

Согласно действующему решению, дорожный налог выплачивали владельцы автотранспортных средств зарубежных стран. В соответствии с изменением, добавляется условие, учитывающее зарубежную регистрацию автомобилей.

Таким образом, теперь дорожный налог будут выплачивать владельцы зарегистрированных за границей автотранспортных средств.