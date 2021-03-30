Джейхун Байрамов о региональных проектах по инициативе Азербайджана

Продолжающиеся по инициативе Азербайджана региональные проекты представляют собой качественно новое достижение.

Об этом в ходе выступления на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Таджикистане сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.

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