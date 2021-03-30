https://news.day.az/economy/1329416.html Джейхун Байрамов о региональных проектах по инициативе Азербайджана
Джейхун Байрамов о региональных проектах по инициативе Азербайджана
Продолжающиеся по инициативе Азербайджана региональные проекты представляют собой качественно новое достижение.
Об этом в ходе выступления на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Таджикистане сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.
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