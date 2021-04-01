Международный Банк Азербайджана продлил кампанию “Yaz fürsəti” (R)

Международный Банк Азербайджана продлил кампанию "Yaz fürsəti". До 30 апреля у клиентов банка есть возможность воспользоваться льготами и скидками на ряд продуктов. Условия кампании следующие: "Yaz fürsəti" предлагает клиентам бесплатно получить кредитную карту TamKart и скидку на процентную ставку по кредиту - от 18% годовых на срок 48 месяцев до 30 тысяч манатов.

Также в рамках данной кампании предоставляется скидка 50% на дебетовые карты TamKart. Заказать карты можно в отделениях банка, в режиме онлайн и на официальном сайте.

Те, кто хочет накопить мили за счет безналичных платежей и получить возможность путешествовать бесплатно, также могут получить выгоду от кампании Международного Банка Азербайджана "Yaz fürsəti". Карты IBA Miles, теперь предлагаются по сниженной цене. Клиенты могут получить их со скидкой 30% при онлайн-заказе до 30 апреля. Также при онлайн-заказе доставка карты на адрес получателя бесплатна.

Воспользоваться всеми перечисленными преимуществами кампании "Yaz fürsəti" может каждый желающий. Подробнее о кампании тут: https://ibar.az/yazfurseti.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.