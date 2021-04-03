В Азербайджане совершенствуется инвестиционный климат

Возвращение после почти 30-летней оккупации земель в хозяйственный оборот Азербайджана, намечающиеся многомиллиардные инвестиции по восстановлению этих территорий являются мощным стимулом для среднесрочного и долгосрочного развития страны.

Об этом сказал Trend специалист по международному сотрудничеству компании ООО Baku Business Consulting Рза Абдулазизов.

По его словам, в особенности здесь нужно отметить организующую роль государства в привлечении инвестиций и законодательно утвержденные планы экономического развития ("Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", "Стратегия социально-экономического развития на 2021-2025 годы").

"Выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, относительно высокий уровень образования и технической подготовки кадров в сочетании с умеренной ценой на рабочую силу, направленность государственных программ на развитие человеческого капитала формируют благоприятные условия для создания привлекательного инвестиционного климата в Азербайджане", - отметил Абдулазизов.

По мнению эксперта, постконфликтная реальность после освобождения земель Азербайджана от оккупации создает уникальную ситуацию, дающую возможность стране сделать экономический рывок в кратчайшие сроки (5-10 лет).

"Работа, проделанная экономическим блоком правительства в последние годы, приносит свои плоды. Увеличение прозрачности экономики, постепенное снижение доли ее теневой части, нацеленность на инновационные проекты, привлекательная налоговая система для иностранных и отечественных инвесторов, минимальные затраты на подключение к сетям электроснабжения, эффективное применение социальных инноваций и многое другое способствовало существенному улучшению международного имиджа Азербайджана. Неслучайно в отчете Doing Business-2019 Азербайджан был оценен как одна из 10 стран, в которых проводятся активные реформы. В отчете позиции Азербайджана улучшились на шесть ступеней", - сказал представитель компании.

Отметим, что Baku Business Consulting LLC, основанная в 2014 году, является местной консалтинговой компанией, предлагающей своим клиентам широкий спектр услуг, таких как бухгалтерия и налоговый консалтинг, управление персоналом, юридические консультации (заключения), аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятиях и другие бизнес-услуги.