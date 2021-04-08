Азербайджан запретил импорт курятины из двух стран

В связи с выявлением в Эстонии (уезд Харьюмаа) и Кувейте (административный регион Аль-Ахмади) высокопатогенного птичьего гриппа введен временный запрет на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из этих территорий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана.

В то же время для усиления контроля и осуществления соответствующих мер в связи с транспортными средствами, въезжающими или проезжающими транзитом через Эстонию и Кувейт, агентство обратилось в Государственный таможенный комитет.