https://news.day.az/economy/1332354.html Азербайджан запретил импорт курятины из двух стран
Азербайджан запретил импорт курятины из двух стран
В связи с выявлением в Эстонии (уезд Харьюмаа) и Кувейте (административный регион Аль-Ахмади) высокопатогенного птичьего гриппа введен временный запрет на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из этих территорий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана.
В то же время для усиления контроля и осуществления соответствующих мер в связи с транспортными средствами, въезжающими или проезжающими транзитом через Эстонию и Кувейт, агентство обратилось в Государственный таможенный комитет.
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