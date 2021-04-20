Как повысить транзитный потенциал Азербайджана

Система таргетирования грузов приведет к повышению транзитного потенциала Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, об этом 20 апреля на онлайн-подписании документа, предусматривающего завершение работ, связанных с применением в Таможенной службе Азербайджана Системы таргетирования грузов (YHS) Всемирной таможенной организации, сказал председатель ГТК, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

В церемонии также приняли участие руководители соответствующих структур ГТК, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия, директор по контролю и содействию этой структуры Пранаб Кумар Дас, руководитель администрации и персонала Ганс Питерс и другие лица.

Сафар Мехтиев отметил, что применение Системы управления рисками UGT имеет большое значение для Госкомтаможни Азербайджана.

"Система таргетирования грузов, разработанная в целях поддержки оценки рисков в таможенном деле и позволяющая собирать, хранить и обмениваться информацией о грузах, позволит идентифицировать грузы с высоким риском и ускорить прохождение грузов с низким риском через таможенно-пограничные пропускные пункты, тем самым облегчая и обеспечивая безопасность торговли", - сказал Мехтиев.

По его словам, эта система, способствующая более эффективному использованию имеющихся ресурсов и ускорению пограничных процессов, приведет к повышению привлекательности транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, проходящих через Азербайджан, и транзитного потенциала страны.

Мехтиев также рассказал об эффективном сотрудничестве между ГТК Азербайджана и ВТО и выразил благодарность за поддержку в применении данной системы.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия сказал, что документ, подписанный в связи с применением YHS, также имеет значение для представляемой им структуры.

Он отметил, что в сложный период, вызванный пандемией, таможня Азербайджана успешно руководит европейским регионом ВТО, проводит важную работу по налаживанию эффективных связей.

"Мы приветствуем шаги, предпринятые таможенной службой Азербайджана в области применения информационных технологий", - сказал Микурия.

Касаясь роли YHS в облегчении международной торговли, генсек ВТО выразил уверенность в том, что Азербайджан, успешно внедрив эту систему, продемонстрирует миру превосходный опыт.

Кроме того, выступившие на мероприятии говорили о значении YHS, его роли в легком и быстром осуществлении международной торговли.

В заключение был подписан документ, предусматривающий завершение работы, проделанной в связи с применением в Таможенной службе Азербайджана Системы таргетирования грузов Всемирной таможенной организации.

Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев и глава администрации и персонала ВТО Ганс Питерс.