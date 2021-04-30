В Израиле откроются торговые и туристические представительства Азербайджана

В ближайшее время планируется открытие торговых и туристических представительств Азербайджана в Израиле.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на 2-м заседании Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии.

Он подчеркнул, что политическая воля глав государств, большой экономический потенциал двух стран создают прочную основу для развития сотрудничества. Было отмечено, что между Азербайджаном и Израилем осуществляется успешное сотрудничество в различных сферах экономики. Отметив, что Израиль является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, министр экономики сказал об увеличении взаимного торгового оборота, диверсификации его структуры.