В Азербайджане государство профинансирует проекты 15 субъектов МСБ

В Азербайджане государство профинансирует проекты 15 субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в сфере образования, науки и исследований, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Агентство приняло решение о финансировании 15 проектов из 329, которые были представлены на конкурс.

Экспертная комиссия провела сегодня заседание, на котором представила на конкурс 329 проектов (322 - субъекты МСБ, 7 - непредпринимательские субъекты). Из субъектов МСБ 129 проектов принадлежат юридическим лицам, 193 - физическим лицам, в том числе 319 проектов относятся к микробизнесу, а 3 - к субъектам малого предпринимательства.

Из представленных на конкурс проектов 128 относятся к сфере образования, 99 - поддерживающие проекты, 32 - исследовательские, 5 - научные, 65 - проекты, касающиеся нескольких сфер.

Напомним, что прием документов на конкурс проводился 17 февраля - 18 марта, экспертиза и оценка проектов - с 19 марта по 23 апреля.

Информация о субъектах МСБ, которые будут профинансированы, размещена на сайте агентства (https://bit.ly/3oZx4HZ)