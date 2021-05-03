Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Литвой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.

Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-литовского экономического сотрудничества,

На встрече было отмечено, что ведутся работы по совершенствованию правовой базы для расширения сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана и Литвы в рамках "Восточного партнерства" направлено на углубление торгово-экономических связей и поддержку реализации проектов в различных сферах.

Джаббаров сообщил, что Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей с Литвой.

"Несмотря на трудности, вызванные пандемией, товарооборот между нашими странами вырос в 2020 году и в первом квартале 2021-го", - сказал он.

В свою очередь, Ландсбергис рассказал о наиболее интересных направлениях для развития торгово-экономического партнерства двух стран.