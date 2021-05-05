В Азербайджане подорожали акцизы на табачные изделия

С сегодняшнего дня повышены акцизные ставки на ввозимые в страну табачные изделия.

Как сообщает Day.Az, на основании решения Кабинета Министров от 5 апреля "О внесении изменений в решение Кабинета Министров от 19 января 2001 года "Об утверждении акцизных ставок на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары, с которых взимается акцизный налог", на все курительные табаки, за исключением табака для кальяна и производственного назначения, "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, жевательный или нюхательный табак, а также на табаки для кальяна будет взиматься акцизный налог в размере 30,0 манатов на каждый килограмм.

В то же время, согласно этому решению, на 1000 единиц ввозимых в страну сигарет и сигар, содержащих табак, установлен акцизный налог в размере 43 манатов. Раньше за это взимался налог в размере 39 манатов.

Кроме того, акциз на ввозимую в Азербайджан жидкость для электронных сигарет повышен в размере 100 манатов за 1 литр жидкости. Раньше эта цифра составляла 20 манатов.

В то же время акцизным налогом будут облагаться табак и табачные изделия, потребляемые в результате нагревания (пара). На 1000 единиц табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара), установлен акциз в размере 12,9 маната.

Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.