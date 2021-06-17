Определился победитель первого национального чемпионата “MiniBoss Business School Baku”

Определился победитель первого национального чемпионата среди учащихся "MiniBoss Business School Baku", сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

На состоявшемся 15 июня чемпионате шесть команд из учащихся "MiniBoss Business School Baku" представили жюри свои бизнес-проекты - стартапы.

Победителем стал стартап-проект "Bath bombs" команды "FAF Creations". Команде был вручен кубок чемпионата.

Проект предусматривает производство и продажу на внутреннем рынке экологичных средств уборки.

Победитель национального чемпионата - команда "FAF Creations" представит бизнес-школу на Всемирном чемпионате стартапов.

Отметим, что международная образовательная сеть "Miniboss Business School" - бизнес-школа для детей и подростков, которая имеет более 50 филиалов в мире. Наряду со знаниями о бизнесе, "MiniBoss Business School" учит лидерству, ответственности за свое дело и команду. С этой целью каждый год среди учащихся "MiniBoss Business School" организуются чемпионаты на национальном и международном уровнях.