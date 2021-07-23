Названо число получающих соцпособие по возрасту в Азербайджане

В июне 2021 года число получающих ежемесячное социальное пособие по возрасту в Азербайджане превысило 105 тысяч человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты (ГФСЗ).

Из них 12,5 процента - мужчины, 87,5 процента - женщины.

В первом полугодии 2021 года социальные расходы составили 44,1 процента фактических расходов госбюджета.