https://news.day.az/economy/1364012.html Названо число получающих соцпособие по возрасту в Азербайджане
Названо число получающих соцпособие по возрасту в Азербайджане
В июне 2021 года число получающих ежемесячное социальное пособие по возрасту в Азербайджане превысило 105 тысяч человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты (ГФСЗ).
Из них 12,5 процента - мужчины, 87,5 процента - женщины.
В первом полугодии 2021 года социальные расходы составили 44,1 процента фактических расходов госбюджета.
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