С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты (R)

Люди, проводящие летние каникулы в загородном доме, переезжающие в новую квартиру или офис и не имеющие доступа к традиционному интернету в своих домах, могут получить доступ к высокоскоростному интернету с "Nar Wi-Fi". Желающим иметь доступ к бесперебойной и высокоскоростной сети интернета, везде где бы они ни находились, достаточно взять с собой роутер. Устройство обеспечивает доступ в интернет из любого места в диапазоне действия сети Nar LTE.

Отметим, что абоненты с легкостью могут настроить устройство "Nar Wi-Fi" собственноручно. После установки в роутер SIM-карты с соответствующим тарифным планом и подключения его к источнику питания, устройство запускается автоматически. С "Nar Wi-Fi" абонентам предоставляются интернет-пакеты на 20 ГБ и 50 ГБ. Благодаря этому устройству более 30 гаджетов получают одновременный доступ к высокоскоростному интернету по доступной цене.

Через приложение "Nar+" можно проверить статус текущего пакета на устройстве, узнать баланс счета, а также пополнить его и приобрести новые пакеты "Nar Wi-Fi". Более подробную информацию об устройстве и тарифах можно найти на https://www.nar.az/ru/nar-wi-fi/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.