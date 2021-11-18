ЕС готов работать рука об руку с Азербайджаном

Готовы вывести партнерство с Азербайджаном на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацей Поповски, который посетил Баку с официальным визитом, чтобы обсудить экономический и инвестиционный план "Восточного партнерства" ЕС и содействовать его реализации в Азербайджане.

Экономический и инвестиционный план "Восточного партнерства" предоставляет уникальную возможность поддержать постпандемическое восстановление экономики, создать рабочие места, стимулировать инновацию и ускорить цифровой переход в регионе Восточного партнерства.

Визит исполняющего обязанности генерального директора является продолжением июльского визита комиссара ЕС Оливера Вархели в Азербайджан, когда комиссар представил недавно запущенный экономический и инвестиционный план и флагманские инициативы. Это озеленение Бакинского порта, цифровой транспортный коридор, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие концепции умных и зеленых городов, которые имеют большой потенциал для привлечения значительных инвестиций, создания рабочих мест и устойчивого экономического роста.

18 ноября был проведен специальный семинар, который собрал представителей ЕС, международных финансовых институтов, правительств и предприятий, чтобы начать совместную работу и определить инвестиционные возможности. Исполняющий обязанности генерального директора Мацей Поповски, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко и заместитель министра экономики Ровшан Наджаф открыли семинар, совместно организованный ЕС и министерством экономики.

Исполняющий обязанности генерального директора Мацей Поповски сказал, что ЕС является партнером Азербайджана.

"ЕС - постоянный партнер Азербайджана, привносящий свой передовой опыт посредством проектов Twinning и TAIEX. Мы готовы работать рука об руку с Азербайджаном, чтобы поднять наше партнерство на новый уровень. ЕС готов взаимодействовать с правительством, частным сектором и международными финансовыми интститутами, чтобы изменить к лучшему жизнь граждан в Азербайджане и регионе Восточного партнерства", - заявил Мацей Поповски.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко сказал, что готов укреплять партнерство с Азербайджаном.

"Семинар - отличная возможность обсудить стратегические приоритеты, применить инновационные инструменты ЕС на практике и привлечь инвестиции", - отметил Петер Михалко.