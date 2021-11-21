Ростовские компании намерены вести бизнес на рынке Азербайджана

Ростовские компании ведут активные переговоры с азербайджанскими контрагентами.

Об этом сказала в интервью Trend начальник управления внешнеэкономического сотрудничества Торгово-промышленной палаты Ростовской области (Россия) Анна Барышникова, передает Day.Az.

По ее словам, уже достигли соглашений по экспорту своей продукции ростовские компании по производству декоративных покрытий (фасадные и отделочные материалы), производители металлических профилей для подвесных систем и потолков, а также производитель различной продукции для строительства (наливные полы для складов, торговых площадей, парковочных площадей, аэропортов и прочих объектов).

"К нашим компаниям проявляется отдельный интерес, проходят интенсивные переговоры, заключены первые контракты. Ряд наших компаний уже работает на рынке Азербайджана и ведет работу по развитию своей деятельности, а также это те компании, которые планируют выйти на местный рынок впервые", - сказала Барышникова.

Она добавила, что Торгово-промышленная палата Ростовской области приложит все усилия, чтобы помочь компаниям региона расширить свое присутствие на рынке Азербайджана.