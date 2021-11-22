Некоторые вопросы, связанные с закупками, не удовлетворяют правительство

Некоторые вопросы, связанные с закупками, не удовлетворяют и правительство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.

Отметив, что правительство не удовлетворено некоторыми вопросами, связанными с закупками, министр сказал, что ведется работа по улучшению этой сферы. Говоря о субсидиях, особенно в сельскохозяйственном секторе, и ожиданиях правительства в этой области, министр сказал, что риски, связанные с увеличением субсидий, также находятся в повестке дня правительства.