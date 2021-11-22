https://news.day.az/economy/1406811.html Некоторые вопросы, связанные с закупками, не удовлетворяют правительство - Самир Шарифов
Некоторые вопросы, связанные с закупками, не удовлетворяют правительство - Самир Шарифов
Некоторые вопросы, связанные с закупками, не удовлетворяют и правительство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.
Отметив, что правительство не удовлетворено некоторыми вопросами, связанными с закупками, министр сказал, что ведется работа по улучшению этой сферы. Говоря о субсидиях, особенно в сельскохозяйственном секторе, и ожиданиях правительства в этой области, министр сказал, что риски, связанные с увеличением субсидий, также находятся в повестке дня правительства.
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