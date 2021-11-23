https://news.day.az/economy/1407239.html В Азербайджане может отпасть необходимость в критерии нуждаемости - Самир Шарифов
В Азербайджане может отпасть необходимость в критерии нуждаемости - Самир Шарифов
В Азербайджане может отпасть необходимость в критерии нуждаемости.
Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что предстоящая задача - уравнять критерий нуждаемости и прожиточный минимум, и в этом направлении предпринимаются необходимые шаги.
Министр добавил, что после того, как эти показатели уравняются, в критерии нуждаемости необходимости не будет.
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