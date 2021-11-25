В Азербайджане ряд выплат планируется осуществлять безналично

Изменения, которые планируется внести в законодательство "О безналичных расчетах", не создадут административной нагрузки на граждан.

Как сообщили Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, законопроект о внесении изменений в Закон "О безналичных расчетах" находится на рассмотрении в Милли Меджлисе, передает Day.Az.

Согласно проекту, выплаты, которые планируются осуществлять безналично, следующие:

Розничные продажи свыше 4 000 манатов в рамках одной операции;

Медицинские выплаты свыше 500 манатов в рамках одной операции;

Выигрыши (призы) на сумму свыше 3 000 манатов и денежные выплаты, связанные с участием в играх, которые регулируются законами "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" Азербайджанской Республики.

Основной целью предлагаемых изменений является борьба с "теневой экономикой", обеспечение прозрачности операций и расчетов, замена наличных расчетов безналичными.

Согласно статье 3.1 Закона Азербайджана "О безналичных расчетах" существуют следующие формы безналичных расчетов:

- расчеты при переводе с одного банковского счета на другой;

- расчеты, осуществляемые платежными терминалами;

- расчеты, осуществляемые перечислением наличных средств непосредственно на счет продавца.

Граждане могут осуществлять безналичные расчеты через POS- терминалы, платформы электронной торговли, услуги интернет-банкинга, мобильные приложения, платежные терминалы.

Согласно законодательству, возвращаемая сумма потребителю при безналичном расчете составляет 15 процентов НДС, в наличном - 10 процентов.