Грузия значительно увеличила экспорт в Азербайджан

Грузия в январе - ноябре 2021 увеличила экспорт в Азербайджан на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (399,6 миллиона долларов) - до 488,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az.

В топ-5 экспортных товаров по стоимости в указанный период вошли:

- транспортное оборудование - 248,3 миллиона долларов;

- промышленное оборудование - 85,4 миллиона долларов;

- продукты питания и напитки - 59,6 миллиона долларов;

- потребительские товары - 57,5 миллиона долларов;

- товары производственного назначения - 31 миллион долларов;

Азербайджан в январе - ноябре 2021 года занял третье место среди стран - импортеров из Грузии. При этом доля Азербайджана в грузинском экспорте составила 12,8 процента.

Экспорт Грузии в указанный период вырос на 26,7 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (3,01 миллиарда долларов) - до 3,8 миллиарда долларов.