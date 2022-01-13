Грузия значительно увеличила экспорт в Азербайджан
Грузия в январе - ноябре 2021 увеличила экспорт в Азербайджан на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (399,6 миллиона долларов) - до 488,3 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az.
В топ-5 экспортных товаров по стоимости в указанный период вошли:
- транспортное оборудование - 248,3 миллиона долларов;
- промышленное оборудование - 85,4 миллиона долларов;
- продукты питания и напитки - 59,6 миллиона долларов;
- потребительские товары - 57,5 миллиона долларов;
- товары производственного назначения - 31 миллион долларов;
Азербайджан в январе - ноябре 2021 года занял третье место среди стран - импортеров из Грузии. При этом доля Азербайджана в грузинском экспорте составила 12,8 процента.
Экспорт Грузии в указанный период вырос на 26,7 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (3,01 миллиарда долларов) - до 3,8 миллиарда долларов.
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