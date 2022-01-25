https://news.day.az/economy/1429782.html Назван срок проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран
Назван срок проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран
Очередное заседание ирано-азербайджанской межправительственной комиссии запланировано провести в начале марта нынешнего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Сегодняшние обсуждения можно рассматривать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что поручения, данные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут выполнены до заседания межправкомиссии", - сказал Мустафаев.
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