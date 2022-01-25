Назван срок проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран

Очередное заседание ирано-азербайджанской межправительственной комиссии запланировано провести в начале марта нынешнего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник на брифинге вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Сегодняшние обсуждения можно рассматривать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что поручения, данные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут выполнены до заседания межправкомиссии", - сказал Мустафаев.