Минск и Баку за год увеличили товарооборот в 2 раза

В период пандемийных и кризисных ограничений товарооборот между Беларусью и Азербайджаном растет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Только за 2021 год он удвоился, отмечается в репортаже.

"Объем взаимной торговли составил 800 миллионов долларов. При этом белорусский экспорт вырос в 2,5 раза и составил почти 450 миллионов долларов. Поставляется широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий. Азербайджан входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси", - рассказала ведущая новостей.