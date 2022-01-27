https://news.day.az/economy/1430194.html Минск и Баку за год увеличили товарооборот в 2 раза - ВИДЕО
Минск и Баку за год увеличили товарооборот в 2 раза - ВИДЕО
В период пандемийных и кризисных ограничений товарооборот между Беларусью и Азербайджаном растет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.
Только за 2021 год он удвоился, отмечается в репортаже.
"Объем взаимной торговли составил 800 миллионов долларов. При этом белорусский экспорт вырос в 2,5 раза и составил почти 450 миллионов долларов. Поставляется широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий. Азербайджан входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси", - рассказала ведущая новостей.
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