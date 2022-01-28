В Азербайджане создано более 3 тыс. новых рабочих мест

В 2021 году 59 процентов льготных кредитов, выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана, было направлено на развитие аграрного сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано в пятницу на брифинге по итогам деятельности в прошлом году Фонда развития предпринимательства Азербайджана.

По данным фонда, 33 процента льготных кредитов направлены на производство и переработку промышленной продукции, три процента пришлись на сферу туризма, пять процентов - на образование, медицину и прочие сектора. 76,2 процента кредитов приходятся на регионы, 23,8 процента - на бакинские поселки. Благодаря этим кредитам было создано более 3200 новых рабочих мест.

"В 2021 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на 130,6 млн манатов для финансирования 1902 инвестиционных проектов на сумму 287,7 млн ​​манатов",- сказали в фонде.