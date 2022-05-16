В Болгарию начнет поступать газ из Азербайджана

Природный газ в мае дорожает на 15%, а в июне стоимость будет на уровне апреля. В то время, независимо от того, будет готово соглашение с Грецией или нет, природный газ начнет поступать из Азербайджана

Как передает Day.Az, об этом в интервью местному телеканалу Nova TV заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

По сообщению премьер-министра, согласованный с американской компанией природный газ уже в пути.

Кирилл Петков отметил, что цена газа из США была согласована на уровне 26 долларов за мегаватт-час, из Европы - 100 евро, а из "Газпрома" - 72 евро.

Согласно информации, корабли должны прибыть 23 июня, однако Петков не захотел раскрывать их местонахождение и поставщика.