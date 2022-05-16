В Болгарию начнет поступать газ из Азербайджана - премьер-министр назвал сроки
Природный газ в мае дорожает на 15%, а в июне стоимость будет на уровне апреля. В то время, независимо от того, будет готово соглашение с Грецией или нет, природный газ начнет поступать из Азербайджана
Как передает Day.Az, об этом в интервью местному телеканалу Nova TV заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
По сообщению премьер-министра, согласованный с американской компанией природный газ уже в пути.
Кирилл Петков отметил, что цена газа из США была согласована на уровне 26 долларов за мегаватт-час, из Европы - 100 евро, а из "Газпрома" - 72 евро.
Согласно информации, корабли должны прибыть 23 июня, однако Петков не захотел раскрывать их местонахождение и поставщика.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре