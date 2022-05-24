Почти вся электроэнергия в Карабахе будет производиться на основе ВИЭ

Планы Азербайджана по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Карабахе грандиозны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на выставке "Italian Design Day", посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

"Наши планы по превращению Карабаха в "зеленую" зону, зону возобновляемых источников энергии масштабны во всех отношениях. Хочу отметить, что наша стратегия, которую мы разрабатываем уже давно, повторяется в стратегии ЕС, что очень важно со всех точек зрения", - сказал Солтанов.

По его словам, стратегия Азербайджана подразумевает, что электроэнергия в Карабахе будет производиться на основе ВИЭ, а использование природного газа будет очень ограниченным.

Замминистра добавил, что в Карабахе будут использоваться самые передовые технологии.