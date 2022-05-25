Белорусское предприятие возобновляет сотрудничество с Гянджинским автозаводом

ОАО "Гомсельмаш" возобновляет сотрудничество с Гянджинским автомобильным заводом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, передает Day.Az.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, началась совместная работа.

В настоящее время по заказу азербайджанских партнеров ведется доработка нового белорусского комбайна. "Это комбайн второго класса. До конца года проведем его испытания в Беларуси, а со следующего планируем начать поставку в Азербайджан", - отметил первый заместитель директора по реализации и развитию - директор центра продаж и сервиса Дмитрий Афанасьев. По его данным, в перспективе поставка на этот рынок до 50 единиц в год.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.