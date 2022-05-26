В Азербайджане протестируют инновационную систему такси для ж/д рейсов

До конца этого года будет проведено первое тестирование по проекту "ASAN Railway", являющегося инновационной системой такси для железнодорожных рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент ООО "Трансфер когнитивных технологий" Хикмет Абдуллаев.

Напомним, в конце 2019 года Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, ОАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Трансфер когнитивных технологий" подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги ASAN.

По словам Хикмета Абдуллаева, в связи с пандемией в последние два года в реализации проекты была пауза.

"До конца этого года мы планируем представить подготовленную нами систему, и провести первое тестирование", - отметил Абдуллаев.

Отметим, "ASAN Railway" - инновационная система такси для железнодорожных рейсов, является наиболее экологически чистым средством передвижения, обеспечивая безопасность с помощью электроники, робототехники и интернет-решений, а также доступ в любое место и в любое время.