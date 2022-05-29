Названы планы резидентов промпарков в Карабахе

Источник: Агентство международной информации Trend

Арабская компания Expert Services FZE (с капиталом из ОАЭ) реализует проект по созданию центра технического обслуживания тяжелой техники на территории Агдамского промышленного парка.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев, передает Day.Az.

По его словам, Агдамский промпарк и промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина" сыграют важную роль в дальнейшем развитии промышленного потенциала освобожденных территорий и повысят занятость местного населения.

"Площадь территории Агдамского промпарка составляет 190 гектаров, и на ней ведутся поэтапные строительные работы. На сегодняшний день территория полностью очищена от мин, здесь создан мобильный городок. Также на территории парка созданы офисы контейнерного типа, общежитие, медпункт, магазин, аптека и столовая. Уже построена дорога, ведутся работы по благоустройству территории", - сказал Нуриев.

Глава правления агентства сообщил, что на сегодняшний день в этом промпарке зарегистрированы девять резидентов.

"В соответствии с бизнес-планом этих резидентов ожидается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов и создадут свыше одной тысячи рабочих мест. Указанные предприниматели планируют осуществлять деятельность по производству синтетических ковров, фонарных столбов, изделий из полимеров, спецодежды, сборке железобетонных изделий", - сказал Нуриев.

Он отметил, что в ближайшие дни в промпарке начнется строительство инфраструктуры для резидентов.

По словам главы правления агентства, на сегодня в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" зарегистрирован один резидент.

"Территория этого промпарка (площадью 200 гектаров) также полностью очищена от мин, и работы по строительству мобильного городка здесь планируется завершить в ближайшее время. Несмотря на то, что на сегодня в промпарке зарегистрирован один резидент, мы рассматриваем и оцениваем проекты ряда потенциальных участников, которые хотят стать резидентами этой промзоны", - добавил Нуриев.