https://news.day.az/economy/1471011.html Азербайджан может стать гидрохабом - экс-вице-президент Exxon Mobil
Азербайджан может стать гидрохабом - экс-вице-президент Exxon Mobil
Азербайджан может стать гидрохабом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду экс-вице-президент Exxon Mobil Жан Бадершнайдер.
Она отметила, что у Азербайджана имеются большие возможности для производства солнечной и ветровой энергии.
"Энергетические ресурсы страны обеспечивают ее экономическую независимость. Азербайджан имеет большой потенциал, связанный с возобновляемой энергией", - добавила Бадершнайдер.
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