Азербайджан может стать гидрохабом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду экс-вице-президент Exxon Mobil Жан Бадершнайдер.

Она отметила, что у Азербайджана имеются большие возможности для производства солнечной и ветровой энергии.

"Энергетические ресурсы страны обеспечивают ее экономическую независимость. Азербайджан имеет большой потенциал, связанный с возобновляемой энергией", - добавила Бадершнайдер.